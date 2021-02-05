Ограничения работы баров и ресторанов сняли в Приморском крае

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о возобновлении работы баров и ресторанов в прежнем режиме. Послабления связаны со снижением заболеваемости коронавирусом в регионе.

Согласно постановлению, заведения снова могут работать в ночное время. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Ограничения режима работы действовали с конца октября 2020 года.

С понедельника, 8 февраля, к обычному графику работы разрешили вернуться кафе и ресторанам на Камчатке. Однако ограничения продолжат действовать в зонах караоке и на танцевальных площадках.

О снятии ограничений в заведениях Москвы стало известно 27 января. В мэрии спрогнозировали, что рост выручки столичных ресторанов может составить от 6% до 10%.

Поданным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии составило свыше 104,85 млн. Странами-лидерами по числу заражений стали США, Индия и Бразилия.