Житель Хабаровска лишился 3 млн рублей из-за телефонных мошенников

Житель Хабаровска оформил кредит и перечислил неизвестным лицам свыше 3 млн рублей из-за звонка лжесотрудников банка. Полиция возбудила уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина по телефону представился сотрудником банка. Он сообщил, что с личных счетов пострадавшего якобы произошла утечка информации. Чтобы ее предотвратить, злоумышленник предложил хабаровчанину оформить кредит. Местный житель не поверил мошеннику и завершил разговор. Тогда звонивший воспользовался сервисом подмены номеров и позвонил хабаровчанину от имени сотрудников правоохранительных органов. Он убедил горожанина оказать помощь следствию и выполнить инструкции с оформлением кредита и перечислением средств на названные счета. Хабаровчанин оформил займ на сумму более 3 млн рублей и перевел деньги на счета мошенников. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в ХМАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жительница Пыть-Яха планировала заработать на фондовом рынке и внесла на счет мошенников порядка 7 млн рублей.