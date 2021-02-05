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Пассажир устроил дебош в самолете Мурманск–Москва

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Пассажир самолета, который совершал минувшей ночью рейс Мурманск–Москва, устроил дебош на борту. Об этом заявил ТАСС источник в авиационных кругах в пятницу, 5 февраля.

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«Капитан самолета во время ночного полета из Мурманска в Москву доложил о неуправляемом пассажире и сообщил, что требуется полиция по прибытии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на дебошира, экипаж решил продолжить полет и следовать в аэропорт назначения — Шереметьево.

В начале января пьяный пассажир бизнес-класса устроил дебош в самолете Сочи–Москва авиакомпании S7. Из-за него вылет рейса задержали на несколько часов.

По данным СМИ, мужчина мешал другим пассажирам на борту. Его соседка не смогла занять свое место из-за того, что дебошир занял ее кресло, на котором уснул.

Сотрудник полиции, который поднялся на борт, не смог заставить нарушителя покинуть самолет. Затем мужчина заявил, что является очень важным человеком, и повторно отказался покинуть самолет.

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