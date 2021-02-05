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Жители Курильских островов ощутили землетрясение

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Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение в море рядом с Курильскими островами. На этот раз местные жители ощутили подземные толчки.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», магнитуда землетрясения составила 4,9. Эпицентр находился в 77 км к востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

По данным МЧС, подземные толчки силой три балла ощутили жители Малокурильского. В селе Буревестник на острове Итуруп и селе Крабозаводском на Шикотане также ощутили землетрясение. Оперативные группы муниципальных образований проводят осмотр зданий на предмет возможных повреждений.

Кроме того, 5 февраля был зарегистрирован выброс столба пепла на вулкане Эбеко (остров Парамушир). Шлейф пепла растянулся от вулкана на 5 км в северо-восточном направлении.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в акватории Байкала на границе Иркутской области и Бурятии зарегистрировали два землетрясения.

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