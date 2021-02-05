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Эксперт назвал способ вычислить воровство интернета через Wi-Fi

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Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 5 февраля, рассказал, как определить, что кто-то неправомерно подключается к домашнему интернету по Wi-Fi.

По словам специалиста, если пользователь обнаружил, что скорость работы интернета не всегда равномерна, а на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, это говорит о том, что кто-то может использовать его домашнюю сеть неправомерно.

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Для того, чтобы исключить такое воровство интернета, эксперт посоветовал установить специальную программу, при помощи которой настраивают большинство современных роутеров. После ее запуска пользователь сможет увидеть все подключенные к роутеру устройства. Кроме того, в программе хранятся журналы событий, в которых можно увидеть информацию о всех подключениях, отмечает телеканал «360».

«Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером», — пояснил Мясоедов.

Проследить за активностью домашней сети можно, наблюдая за световыми индикаторами на роутере. Для этого необходимо выключить на компьютере и телефоне Wi-Fi, после чего одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать. Если этого не произошло, это может говорить о том, что кто-то продолжает пользоваться домашней сетью.

Эксперт отметил, что самым надежным и в то же время простым способом защитить домашнюю сеть является установка надежного сложного пароля для подключения к Wi-Fi, пишет НСН.

В декабре 2020 года эксперты назвали бесполезной привычку отключать ночью Wi-Fi-роутер, чтобы избежать хакерской атаки. По мнению экспертов, время суток не влияет на безопасность, поскольку атаку осуществляют роботы, а «они не работают по дням недели и рабочим часам». Гораздо важнее не забывать простые правила «кибергигиены» и поддерживать постоянный уровень безопасности устройств и приложений, эти правила действуют и для Wi-Fi-точек.

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