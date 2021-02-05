Эксперт назвал способ вычислить воровство интернета через Wi-Fi

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 5 февраля, рассказал, как определить, что кто-то неправомерно подключается к домашнему интернету по Wi-Fi.

По словам специалиста, если пользователь обнаружил, что скорость работы интернета не всегда равномерна, а на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, это говорит о том, что кто-то может использовать его домашнюю сеть неправомерно.

Для того, чтобы исключить такое воровство интернета, эксперт посоветовал установить специальную программу, при помощи которой настраивают большинство современных роутеров. После ее запуска пользователь сможет увидеть все подключенные к роутеру устройства. Кроме того, в программе хранятся журналы событий, в которых можно увидеть информацию о всех подключениях, отмечает телеканал «360».

«Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером», — пояснил Мясоедов.

Проследить за активностью домашней сети можно, наблюдая за световыми индикаторами на роутере. Для этого необходимо выключить на компьютере и телефоне Wi-Fi, после чего одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать. Если этого не произошло, это может говорить о том, что кто-то продолжает пользоваться домашней сетью.

Эксперт отметил, что самым надежным и в то же время простым способом защитить домашнюю сеть является установка надежного сложного пароля для подключения к Wi-Fi, пишет НСН.

В декабре 2020 года эксперты назвали бесполезной привычку отключать ночью Wi-Fi-роутер, чтобы избежать хакерской атаки. По мнению экспертов, время суток не влияет на безопасность, поскольку атаку осуществляют роботы, а «они не работают по дням недели и рабочим часам». Гораздо важнее не забывать простые правила «кибергигиены» и поддерживать постоянный уровень безопасности устройств и приложений, эти правила действуют и для Wi-Fi-точек.