Nissan представила новый кроссовер Pathfinder

Японская компания Nissan представила кроссовер Pathfinder нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что автомобиль получил трехсекционную решетку радиатора, передние фары С-образной формы и обтекаемые линии крыши кузова. Дверь багажника с характерным угловатым дизайном напоминает очертания первых моделей Pathfinder, это сходство усиливается и крупной, матового хрома надписью Pathfinder.

В салоне установлен трехместный диван, благодаря чему количество мест в салоне увеличилось с семи до восьми. За рулевым колесом появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с возможностью настройки интерфейса, а на центральной панели расположился отельный дисплей мультимедийного комплекса.

Также Pathfinder оснащается беспроводным зарядным устройством для смартфонов, точкой доступа Wi-Fi, камерами кругового обзора, навигатором и аудиосистемой Bose с 13 динамиками.

Автомобиль оснащается 3,5-литровым атмосферным мотором, выдающим 284 л.с., и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую версию включены 10 подушек безопасности, система экстренного торможения перед препятствием, функция контроля «слепых» зон, система предупреждения о выезде с занимаемой полосы.

Полностью новый Nissan Pathfinder появится в продаже, в том числе и на российском рынке, в конце 2021 года.

27 января сообщалось, что Nissan планирует к 2030 году оснащать все свои новые автомобили электродвигателями.

Новые электромобили будут предлагаться на ключевых для компании Nissan рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа. При этом бренд планирует стать одним из лидеров в производстве электромобилей.