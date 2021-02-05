Умер бывший главком ВМФ России Высоцкий

Умер бывший главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Владимир Высоцкий. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель аппарата российского Клуба военачальников Николай Дерябин в пятницу, 5 февраля.

«Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 год», — сказал Дерябин.

По его словам, причина смерти военачальника пока не известна, но она не связана с коронавирусом.

Высоцкий родился в 1954 году во Львовской области Украинской ССР. Окончил Нахимовское училище в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе и Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

Главкомом ВМФ он проработал с 2007 по 2012 год. До этого был командующим Северным флотом (2005–2007 годы) и первым заместителем командующего Балтийским флотом (2004–2005 годы). Участвовал в операции по спасению подводной лодки К-141 «Курск» в 2000 году. Адмирал флота. Награжден орденами и медалями.