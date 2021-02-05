Автосалон лишился 500 тыс. рублей из-за мошенничества в Якутске

В Якутске проводится проверка по факту мошенничества в отношении сотрудников автосалона. Компания перечислила 500 тыс. рублей по поддельному счету о покупке запчастей.

По данным ИА SakhaNews, на электронную почту автосалона с неизвестного адреса поступил счет от якобы менеджера по оптовым продажам. Сумма по счету составляла более 1 млн рублей. Компания оплатила половину указанной суммы. Через несколько дней было установлено, что поставщики не получали заявку и не отправляли счет на оплату.

В полиции напоминают, что при осуществлении сделок через интернет необходимо убедиться в достоверности информации, полученной во время переписки или телефонного разговора.

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет в России в 11 раз выросло число киберпреступлений. Чаще всего злоумышленники похищали средства с банковских карт и электронных кошельков.