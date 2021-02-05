Число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 млн

Число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии составило 104 млн 854 тыс. 730. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса в пятницу, 5 февраля.

Во всем мире число умерших от коронавируса и связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 282 тыс., выздоровели более 58 млн человек.

Страны-лидеры по числу заражений — США, Индия и Бразилия. В частности, в Соединенных Штатах выявлено 26,5 млн случаев COVID-19.

Индия занимает второе место с 10,8 млн заболевших COVID-19 пациентов и тройку замыкает Бразилия с показателем в 9,3 млн случаев коронавируса в стране.

Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 1 февраля заявил, что позитивная статистика говорит о том, что вирус можно контролировать даже с появлением новых штаммов.

Он также отметил, что по мере распространения вакцин от коронавируса важно, чтобы все продолжали соблюдать меры профилактики, чтобы обезопасить себя и других.