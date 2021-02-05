Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
В «Рособоронэкспорте» заявили о расширении экспорта вооружений
Общество
В России в 2020 году вырос спрос на вакансии водитель и грузчик
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 млн
Общество
В 2020 году ФССП взыскала с водителей более 14 млрд рублей недоплаченных штрафов
Общество
В России начались испытания первого гибридного авиадвигателя
Общество
В Ростове-на-Дону началась вакцинация участников парада Победы
Общество
Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 см
Мир
Помпео раскритиковал выступление Байдена по теме внешней политики
Мир
Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества
Сюжет:

Число случаев COVID-19 в мире превысило 104,8 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число выявленных случаев коронавируса в мире с начала пандемии составило 104 млн 854 тыс. 730. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса в пятницу, 5 февраля.

Последняя очередь: как больницы прощаются с коронавирусом
Улучшение эпидемиологической ситуации в России позволило вернуть в обычный режим работы десятки медучреждений

Во всем мире число умерших от коронавируса и связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 282 тыс., выздоровели более 58 млн человек.

Страны-лидеры по числу заражений — США, Индия и Бразилия. В частности, в Соединенных Штатах выявлено 26,5 млн случаев COVID-19.

Индия занимает второе место с 10,8 млн заболевших COVID-19 пациентов и тройку замыкает Бразилия с показателем в 9,3 млн случаев коронавируса в стране.

Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 1 февраля заявил, что позитивная статистика говорит о том, что вирус можно контролировать даже с появлением новых штаммов.

Он также отметил, что по мере распространения вакцин от коронавируса важно, чтобы все продолжали соблюдать меры профилактики, чтобы обезопасить себя и других.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021