Новый водоотвод построят на пострадавшей от дождей трассе в Приморье

Трассу в Приморском крае защитят от изобилия осадков. Рабочие прокладывают новый водоотвод в Надеждинском районе.

Ремонт ведется на автотрассе Хабаровск–Владивосток–Де-Фриз. Возле поселка Шмидтовка рабочие «Примавтодора» устанавливают водоотводную трубу. Летом 2020 года проезжая часть сильно пострадала от обилия дождей. Прежняя система водоотвода не справилась с большим количеством осадков.

Старую трубу уже удалили, также на отрезке дороги завершен монтаж плит. Новый водоотвод обладает большей водопропускной способностью, пишет Vostokmedia.

Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в марте.

Ранее восстановительные работы завершили на дороге Сибирцево — Жариково — Рассказово. На дороге Ильинка — Комиссарово восстановили объезд через реку Кабанку. В правительстве Приморья отметили, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены в 2021 году.