Жителям Приамурья компенсируют подорожание путевок в детские лагеря

Стоимость путевок в детские лагеря вырастет в 2021 году в Амурской области. При этом власти намерены увеличить компенсацию стоимости путевок родителям.

По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, палаточные лагеря в этом году работать не будут. Наполняемость остальных учреждений не должна превышать 50% от проектной вместимости. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Медицинские работники будут присутствовать в лагерях круглосуточно на протяжении всей смены. С учетом санитарных правил стоимость отдыха детей в 2021 году вырастет и для загородных лагерей в среднем составит 38 тыс. рублей.

Первый заместитель министра образования и науки Елена Бурдуковская отметила, что власти предлагают увеличить среднюю стоимость путевки, предусмотренную для расчета компенсации, до 30 тыс. рублей. Также решено увеличить долю компенсации. Родителям компенсируют 25% стоимости путевки в загородный лагерь и 75% стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием. На частичную оплату стоимости путевок в лагеря в 2021 году направят более 45 млн рублей.