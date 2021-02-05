Макрон призвал ЕС и РФ вести диалог о контроле над вооружениями

Эммануэль Макрон заявил, что ЕС и России необходим диалог о контроле над вооружениями. Президент намерен привлечь к переговорам США и Китай, передает телеканал «Известия». Лидер Франции уверен, что дискуссия снизит риски возникновения конфликтов. Однако президент подчеркнул, что добиться быстрых результатов в сфере безопасности участникам переговоров не удастся.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.