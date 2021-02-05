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Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции

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Таганский суд Москвы 5 февраля арестовал подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированной акции в столице 31 января, ему предъявлено обвинение.

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«Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»)», — сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

31 января в центре Москвы в Вознесенском переулке подожгли микроавтобус Росгвардии. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества (статья 167 УК РФ).

Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 26-летний мужчина.

В Москве и ряде российских городов 31 января прошли несогласованные акции. В итоге были задержаны нарушители и возбужден ряд уголовных дел.

В МВД России ранее призывали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержания участников несогласованных акций нельзя называть репрессиями. Он подчеркнул, что задержанные — кто-то по своей воле, кто-то став жертвой подстрекателей — распространяли призывы к участию в несанкционированных мероприятиях и были задержаны сотрудниками Росгвардии и полиции в ходе этих акций.

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