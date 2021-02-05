В России за сутки выявили 16 688 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 16 688 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает в пятницу, 5 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946).

Кроме того, за прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 527 человек. Полностью выздоровели 23 582 человека.

Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 3 934 606. Зарегистрировано 3 413 495 выздоровевших, умерли 75 732 человека.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко 29 января заявил, что февраль и март этого года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность лекарства составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.