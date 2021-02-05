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В МИЦ «Известия» обсуждают продление Договора СНВ. Трансляция

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Лидеры России и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает 5 февраля.

Участники дискуссии обсудят, что это значит для стратегической стабильности и мировой безопасности; можно ли говорить, что традиционный контроль над вооружениями устарел, и что может прийти ему на смену.

В дискуссии участвуют:

  • Евгений Бужинский, председатель Пир-Центра, вице-президент РСМД (онлайн)
  • Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД
  • Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД (онлайн)
  • Андрей Павлов, руководитель программы «Стратегические исследования» СПбГУ (онлайн)

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