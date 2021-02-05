В МИЦ «Известия» обсуждают продление Договора СНВ. Трансляция
Лидеры России и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает 5 февраля.
Участники дискуссии обсудят, что это значит для стратегической стабильности и мировой безопасности; можно ли говорить, что традиционный контроль над вооружениями устарел, и что может прийти ему на смену.
В дискуссии участвуют:
- Евгений Бужинский, председатель Пир-Центра, вице-президент РСМД (онлайн)
- Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД
- Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД (онлайн)
- Андрей Павлов, руководитель программы «Стратегические исследования» СПбГУ (онлайн)