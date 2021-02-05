В МИЦ «Известия» обсуждают продление Договора СНВ. Трансляция

Лидеры России и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает 5 февраля.

Участники дискуссии обсудят, что это значит для стратегической стабильности и мировой безопасности; можно ли говорить, что традиционный контроль над вооружениями устарел, и что может прийти ему на смену.

В дискуссии участвуют: