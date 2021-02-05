Дипломатическая машина подъехала к Бабушкинскому суду Москвы

Дипломатическая машина подъехала к суду, где состоится заседание по делу о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 5 февраля.

Автомобиль попытался заехать на территорию суда, однако не смог этого сделать и позже уехал.

Вскоре около суда заметили представителя посольства Великобритании, однако с журналистами он отказался разговаривать.

С утра к суду съезжаются полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба. Отмечается, что Навального доставили в суд около 6 утра.

Дело было возбуждено из-за высказываний Навального о видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Кроме того, около 20 сотрудников посольств разных стран приехали в Мосгорсуд, где проходило выездное заседание Симоновского районного суда по делу Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что дипломаты иностранных государств не должны вмешиваться во внутренние дела России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.

Вместе с тем дипломаты не стали 4 февраля посещать Тимирязевский суд Москвы, в котором рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении гражданина Франции Сириля Даниеля за участие в несанкционированной акции в столице.

Иностранец был арестован на семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.