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Врача спортшколы в Петербурге оштрафовали за невнимательность к детям

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В Санкт-Петербурге оштрафовали врача-педиатра школы-интерната Курортного района «Олимпийский резерв» Александру Тархову. Ее наказали за нарушение требований законодательства в области обеспечения эпидемиологического благополучия детей. Суд взыскал с медика 50 тыс. рублей.

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Педиатра обвинили, в частности, в том, что она своевременно не изолировала и не поместила в инфекционный стационар воспитанников с диагнозом ОРВИ. Они находились в изоляторе медицинского блока до 29 сентября, хотя некоторые из них заболели еще в 21–22 числа. Кроме того, у них несвоевременно выявили COVID-19. Некоторые помещения в интернате не были продезинфицированы.

Тархова вину признала. Однако, по ее словам, которые приводит телеканал «78», к нарушениям привело то, что больных легкой формой коронавируса в стационары не брали, поскольку они были переполнены.

4 февраля сообщалось, что в одной из больниц Петербурга умерла от COVID-19 местная жительница. У нее осталось 10 детей. Пациентку госпитализировали 8 января. До этого она пять дней находилась дома с повышенной температурой и принимала лекарства по назначению участкового терапевта. При поступлении в больницу у нее был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения.

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