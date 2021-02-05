В Минске назвали сроки получения второй партии самолетов Су-30СМ

В октябре 2022 года Вооруженным силам Белоруссии поставят еще четыре российских многоцелевых истребителя Су-30СМ. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет пресс-служба Минобороны республики в своем канале в Telegram.

«В настоящее время между министерством обороны и корпорацией «Иркут» заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. <...> Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Первую партию «Иркут» поставил в ноябре 2019 года.

В Минобороны заявили, что контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году.

Кроме того, Белоруссия планирует закупить у России четыре самолета Ми-35.

Ранее в этот же день Хренин в докладе президенту Белоруссии Александру Лукашенко заявил, что ситуация в армии страны контролируемая, вооруженные силы готовы к выполнению задач по предназначению.

С 14 по 25 сентября в Белоруссии проходили совместные учения с Россией «Славянское братство». Десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.

В конце октября военное ведомство республики сообщало о том, что в 2021 году на территории Белоруссии состоятся белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021».