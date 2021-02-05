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Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 см

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Сугробы в Москве выросли до 35 см из-за снегопада, который начался в столице накануне днем и продолжился ночью. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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Он отметил, что всего за сутки выпало 5 мм осадков, а накануне снежный покров составлял 31 см.

«Значит, раз выпало 5 мм, то в снежном покрове прибавилось сантиметра 3–4, (рост) до 35 см», — сказал Синенков в разговоре с «РИА «Новости».

Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве 5 февраля ожидается облачная погода с прояснениями и гололедица. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от –11 до –9 градусов.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей на следующей неделе ждут морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет.

Также 4 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об аномальном похолодании в европейской части России.

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