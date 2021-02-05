Жителей Волгограда предупредили о шторме и морозе

В Волгоградской области в пятницу, 5 февраля, возможны неприятные погодные явления. ГУ МЧС по региону предупреждает о вероятности возникновения ЧС из-за похолодания до –14 градусов, шквалистого ветра с порывами до 20 м/с и метели.

В Волгоградском ЦГМС ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточнили, что резкое ухудшение погоды произойдет вечером в пятницу. Еще утром будет облачно с прояснениями, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Местами туман.

А после обеда погода начнет портиться. Ветер сменится на северо-западный и усилится, дождь превратится в снег, в некоторых районах возможна метель. Столбики термометров начнут опускаться и ночью достигнут –14 градусов. На дорогах будет скользко.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что в столичном регионе на следующей неделе ожидаются морозы до –30 градусов, которых в городе не было около 10 лет. Это связано с приходом в регион скандинавского циклона.