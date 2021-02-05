В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 5 февраля

В Москве в пятницу, 5 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от –11 до –9 градусов, ожидается гололедица. В ночное время столбики термометров опустятся до –17 градусов.

Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Жителей Московской области предупредили о небольшом снеге местами и гололедице.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о надвигающейся волне аномального холода.