Обслуживание пространств у «Ростов Арены» обойдется в 68 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону планируют выделить из бюджета 67,9 млн рублей на содержание объектов улично-дорожной сети и объектов озеленения и благоустройства, которые прилегают к стадиону «Ростов Арена». Условия аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет чистить снег, мыть урны, убирать на остановочных комплексах, выкашивать газоны и сорную растительность. Выполнять работы предстоит до 31 декабря этого года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 февраля, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что затраты на охрану стадиона «Ростов Арена» в этом году выросли втрое. На эти цели планируется потратить более 43 млн рублей. В прошлом году охрана стадиона обошлась бюджету в 13,8 млн рублей.