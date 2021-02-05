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В Шахтах загорелось здание «Почты России» на площади 200 кв. м

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Здание «Почты России» горит в городе Шахты Ростовской области. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорание наблюдается в одноэтажном здании, расположенном на улице Прокатная. Пожар распространяется на площади в 200 кв. м.

В настоящее время неизвестно о причинах возгораниях, также нет информации о погибших и пострадавших на данный момент.

Накануне спасатели ликвидировали пожар в магазине, который находится в жилом доме в Ростове-на-Дону. Огонь охватил 600 кв. м, был объявлен ранг пожара № 2. Спасатели эвакуировали 219 жильцов. Пострадавших не было.

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