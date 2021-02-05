В Ростове-на-Дону началась вакцинация участников парада Победы

Вакцинация военнослужащих, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях парада Победы, стартовала в Ростове-на-Дону, пишет РЕН ТВ в пятницу, 5 февраля.

Первыми были привиты военные роты почетного караула Южного военного округа, которые возглавят строй главного парада Победы на юге страны. Вакцинация проводится только по личному желанию военнослужащих, прививки делают российской вакциной «Спутник V».

Как отмечает телеканал, на данный момент прививки против коронавирусной инфекции сделали более 23 тыс. военнослужащих.

Ранее, 25 января, в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии начали получать прививки против COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» доставлена в страну в достаточном для всех желающих количестве.

16 января сообщилось, что военные медики начали вакцинировать российских миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре, а также вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Туда было доставлено около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V».