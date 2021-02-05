Центр по социализации детей с аутизмом откроют в Казани

В Казани в этом году должны открыть исследовательский центр по социализации детей с аутизмом. Проект реализует Казанский федеральный университет.

Как рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров, сейчас утверждается бюджет центра, коллектив специалистов уже сформирован.

Ранее работы пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса, но к лету, если эпидемиологическая ситуация улучшится, центр запустят в работу.

По словам Гафурова, которые приводит ИА «Татар-информ», это будет специализированный детский сад, где планируется опробовать различные методики. Технологии социализации при этом будут разные.

В середине января сообщалось, что в Астрахани запустят дополнительную общеобразовательную программу подготовки к школе для детей с задержкой психического развития.