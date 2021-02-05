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Уралец отсудил у химчистки 240 тыс. рублей за испорченный сарафан

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Жителю Екатеринбурга удалось через суд взыскать с химчистки более 240 тыс. рублей за то, что ему испортили белый сарафан. Вещь пожелтела, на ней образовались дыры, а силуэт деформировался.

Пострадавший сначала требовал от директора химчистки выплатить рыночную стоимость изделия – 100 тыс. рублей, однако ему было отказано. Тогда мужчина подал в Октябрьский районный суд иск о защите прав потребителей.

Истец просил взыскать с индивидуального предпринимателя двукратную цену утраченного сарафана – 256 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда и штраф за отказ в выплате в досудебном порядке. Судебная экспертиза сделала заключение, что в результате нарушения технологии чистки на изделии появились дефекты, которые сделали невозможным его дальнейшее использование.

Суд первой инстанции удовлетворил требования лишь частично. С владельца химчистки взыскали двукратную стоимость сарафана с учетом износа в 50%, 159 тыс. рублей. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред, 3 тыс. рублей, и штраф, 81 тыс. рублей. Обе стороны подали апелляцию в Свердловский областной суд, но он оставил решение нижестоящей инстанции без изменений, пишет ТагилСити.Ру.

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