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Американские эксперты назвали преимущество вакцины «Спутник V»

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Одним из главных преимуществ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» является то, что она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время транспортировки и хранения, считают эксперты американских университетов, ознакомившиеся с результатами третьей фазы клинических испытаний препарата в журнале The Lancet.

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По словам инфекциониста медицинского центра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу, российский препарат сыграет важную роль в борьбе с COVID-19 в мире.

«Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины», — цитирует его ТАСС 5 февраля.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис обратил внимание на то, что «Спутник V» можно хранить при температуре обычного холодильника. Он назвал это преимуществом, которое позволит доставить препарат в те государства, где меньше возможностей обеспечить хранение вакцины при сверхнизкой температуре.

«Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», — пояснил специалист.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур поддержал мнение коллег, о том, что необязательность поддержания сверхнизкой температуры является преимуществом «Спутник V», однако подчеркнул, что «в вакцине важнее всего эффективность и безопасность».

3 февраля немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V».

Накануне журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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