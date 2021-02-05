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На Кубани мошенница с недвижимостью похоронила 11 мужей

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В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая похоронила 11 мужей вскоре после заключения браков, сообщается на сайте СУ СК по региону в пятницу, 5 февраля.

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По данным следствия, 53-летняя женщина, обвиняемая вместе со своими дочерями ,подыскивала одиноких мужчин, включая тех, кто злоупотреблял алкоголем, а также не общался с родственниками или вовсе их не имел. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям и убеждали их, что являются родственниками, и, соответственно, наследниками.

Таким образом женщины оформляли дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества — земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи.

Сообщницей мошенниц являлась 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риэлтерской деятельностью.

«Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы», — отмечается в сообщении.

Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, на период предварительного следствия обвиняемые были заключены под стражу.

Ранее, 29 января, сообщалось, что прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки.

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