Байден подпишет указы «по восстановлению места Америки в мире»

Президент США Джо Байден подпишет ряд указов, направленных на восстановление «места Америки в мире». Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден предпринимает дополнительные действия, направленные на подтверждение наших ценностей на мировой арене, восстановление ясности и лидерства в сфере того, как Америка проводит свою внешнюю политику, на поддержку и расширение возможностей специалистов по нацбезопасности, <...> на создание современных сил в области национальной безопасности, которые выглядят так, как и страна, которой они служат», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о меморандуме о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Утверждается, что новая структура СНБ будет «отражать межотраслевой характер» вызовов, которые стоят перед США за счет большего участия чиновников, занимающихся внутриполитическими вопросами. Также Байден подпишет меморандум, направленный на модернизацию системы набора сотрудников в сфере нацбезопасности.

В Белом доме подчеркнули, что новая американская администрация «ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США».

Ранее в этот же день, Байден в ходе выступления в Госдепартаменте назвал Китай главным конкурентом Соединенных Штатов. Кроме того, в ходе выступления Байден заявил, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству.