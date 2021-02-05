США заявили о непричастности к попытке переворота в Турции в 2016 году

Госдеп отвергает заявления турецких властей о причастности Вашингтона к организации попытки переворота в Турции в 2016 году. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства Неда Прайса, опубликованном 4 февраля.

«Соединенные Штаты не принимали никакого участия в попытке переворота в Турции в 2016 году и сразу же ее [попытку переворота] осудили. Недавние заявления об обратном, сделанные турецкими чиновниками высокого ранга, являются полной ложью», — отметил Прайс.

По его словам, подобные «необоснованные заявления» не соответствуют статусу Турции как стратегического партнера Штатов и союзника по НАТО.

8 ноября вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара готова сотрудничать с новой вашингтонской администрацией, однако подчеркнул, что страна усилит давление на Вашингтон в попытках выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают ответственным за попытку свержения власти.

Летом 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. Погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. Анкара заявила, что мятежники вдохновлялись деятельностью Гюлена, находящегося в США, и его запрещенной в Турции организации ФЕТО.

Сам общественный и политический деятель отрицает вину. По обвинениям в попытке свержения власти арестованы около 50 тыс. человек.