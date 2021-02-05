В Омске загорелся продуктовый склад на площади 1200 кв. м

В Омске загорелся продуктовый склад общей площадью 4 тыс. кв. м, возгорание распространилось на 1,2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании поступила 4:43 (1:43 мск). Пожар произошел в одноэтажном металлокаркасном складском здании. Из него сумели эвакуироваться восемь человек.

К 6:29 (1:29 мск) пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. В 7:22 (4:22 мск) открытое горение было ликвидировано. На месте происшествия работают 83 человека и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 16 января, в Омске произошел пожар в гаражном боксе на площади в 1,8 тыс. кв. м.