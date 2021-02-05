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Макрон объяснил введение санкций против России из-за Навального

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой решение суда в отношении блогера Алексея Навального, согласно которому условный срок был заменен на реальный. Об этом он заявил 4 февраля во время своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета.

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«Я думаю, что это (приговор Навальному) серьезная ошибка в том числе для стабильности России. Ситуация с Навальным — серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении», — цитирует его «РИА Новости».

В своем выступлении Макрон также указал, что важно поддерживать отношения с Москвой в интересах мировой стабильности.

«Я выступаю за постоянный диалог, потому что вы должны иметь дело со своей историей и географией. Россия — часть Европы», — заключил французский лидер.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На следующий день в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление США из-за ситуации с Навальным.

Также стало известно, что Совет по иностранным делам Евросоюза проведет дискуссию о санкциях в отношении России из-за ситуации с Навальным.

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