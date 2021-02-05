Россия запатентовала устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты

Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш получил патент на устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя, сообщили в Федеральном институте промышленной собственности.

Отмечается, что устройство состоит из расположенных на поверхности земли сетчатой конструкции из жаропрочной стали и механического манипулятора. Предполагается, что после отработанного участка выведения ракетный блок вернется не Землю по определенной траектории, заданной системой управления, и попадет в устройство.

После того, как возвращаемая ступень, скользя хвостовым отсеком по внутренней поверхности сетчатой конструкции, опустится к основанию, произойдет отключение двигательной установки. Точность посадки будет обеспечиваться механическим манипулятором, который захватит ракетный блок.

«Сам ракетный блок фиксируется с помощью крепежных крюков, установленных на дне конструкции (снизу) и исполнительных органов механического манипулятора (сверху)», — пишет ТАСС в пятницу, 5 февраля.

На сегодняшний день в России нет многоразовых ракет. В октябре прошлого года стало известно, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» начались работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур».

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую — до десяти раз — возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).