Прямой эфир
Наука
NASA поручило Firefly Aerospace поставить оборудование на Луну
Наука
Россия запатентовала устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты
Армия
Российский противотанковый комплекс сможет сбивать беспилотники
Наука
Риск инфаркта у беременных с коронавирусом оказался выше в 25 раз
Мир
За неделю 33 самолета и 8 беспилотников вели разведку у границ России
Общество
Авиасообщение с Чукоткой восстановлено после штормового предупреждения
Экономика
Цифровой рубль требует редакции четырех законов и ГК
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Общество
РВИО попросило прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской
Сюжет:

Россия запатентовала устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш получил патент на устройство для посадки возвращаемой ступени ракеты-носителя, сообщили в Федеральном институте промышленной собственности.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Отмечается, что устройство состоит из расположенных на поверхности земли сетчатой конструкции из жаропрочной стали и механического манипулятора. Предполагается, что после отработанного участка выведения ракетный блок вернется не Землю по определенной траектории, заданной системой управления, и попадет в устройство.

После того, как возвращаемая ступень, скользя хвостовым отсеком по внутренней поверхности сетчатой конструкции, опустится к основанию, произойдет отключение двигательной установки. Точность посадки будет обеспечиваться механическим манипулятором, который захватит ракетный блок.

«Сам ракетный блок фиксируется с помощью крепежных крюков, установленных на дне конструкции (снизу) и исполнительных органов механического манипулятора (сверху)», — пишет ТАСС в пятницу, 5 февраля.

На сегодняшний день в России нет многоразовых ракет. В октябре прошлого года стало известно, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» начались работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур».

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую — до десяти раз — возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021