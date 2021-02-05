Полицейский погиб в ходе перестрелки в штате Нью-Мексико

Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес, сообщает в четверг, 4 февраля, телеканал KOB4.

Еще один правоохранитель был госпитализирован с ранением, не угрожающим его жизни, говорится в заявлении представителя полиции Лас-Крусеса Дэнни Трухильо.

По его словам, злоумышленник, который открыл огонь по полиции, был убит в ходе перестрелки с офицерами. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, несколько машин полиции преследовали автомобиль подозреваемого от Деминга до района Лас-Крусес, прежде чем произошла перестрелка.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм отдала распоряжение вывесить флаги в память об убитом офицере.

«Я потрясена, убита горем и возмущена потерей этого государственного служащего. Я молюсь за местного офицера, который также был ранен. <...> Я присоединяюсь ко всему Нью-Мексико и сообществу полиции штата Нью-Мексико, скорбя об этой бессмысленной и ужасной утрате», — говорится в ее заявлении.

29 января два человека погибли при стрельбе возле стрип-клуба в Пенсильвании. Еще трое были ранены, их госпитализировали в окружные медучреждения.