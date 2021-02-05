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Риск инфаркта у беременных с коронавирусом оказался выше в 25 раз

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Специалисты отделения сердечно-сосудистой медицины американской клиники Brigham and Women's Hospital совместно с другими научными коллективами опубликовали одно из самых масштабных исследований по беременным с COVID-19, в ходе которого были проанализированы данные 406 446 женщин, госпитализированных для родов.

Выяснилось, что вероятность развития инфаркта миокарда у этой категории пациенток выше в 25 раз, чем у здоровых женщин, ожидающих ребенка, а риск возникновения венозной тромбоэмболии — вдвое выше.

Российские медики объяснили «Известиям» причины данных рисков.

При беременности свертываемость крови повышается в 10 раз. Если женщину госпитализируют в стационар с целью сохранения беременности и лечения, то сама госпитализация (обездвиживание пациентки) повышает свертываемость в 18 раз, объяснила акушер-гинеколог, гемостазиолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Надежда Стулева.

Коронавирусная инфекция также способствует сгущению крови и образованию тромбов. Кроме того, SARS-CoV-2 поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности и так испытывают повышенные нагрузки.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов рассказал «Известиям», что повышенный риск инфаркта среди беременных может быть обусловлен воспалительным стрессом и дисфункцией эндотелия и вследствие сужение коронарных сосудов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Материнская плата: риск инфаркта у беременных с COVID выше в 25 раз

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