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На Камчатке отменили ряд коронавирусных ограничений

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Кафе и ресторанам на Камчатке разрешили вернуться к обычному графику работы, начиная с понедельника, 8 февраля, сообщается на сайте регионального правительства.

Свою работу также смогут возобновить фуд-корты в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с соблюдением регламента по безопасности.

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«Но запрет по-прежнему сохраняется для работы зон караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведения тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий», — рассказала 5 февраля министр экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

Кроме того, власти разрешили работу кинотеатров и других учреждений культуры с начала следующей недели при условии соблюдения ряда ограничительных мер. Так, заполняемость помещений не должна превышать 50% от их общей вместительности.

«При этом обязательным условием является безусловное дистанцирование посетителей в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением эпидемиологических требований», — отмечается в сообщении.

Также губернатор региона Владимир Солодов подписал постановление, согласно которому со следующей недели дети смогут заниматься в кружках и секциях, а также посещать другие развивающие занятия в индивидуальном порядке.

Кроме того, в регионе разрешили проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях. При этом в них смогут находиться одновременно не более 50 человек, а его заполняемость не должна превышать 50%.

1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России идет стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. После чего должно начаться стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

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