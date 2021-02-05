На АЭС «Фукусима-1» начали извлекать поврежденные стержни отработавшего топлива

Оператор атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» приступил к вывозу четырех деформированных в ходе аварии тепловыделяющих стержней из бассейна третьего реактора. Об этом 5 февраля сообщает телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что работы осуществляют специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power при помощи оборудования, разработанного совместно с Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 стержней с отработавшим ядерным топливом, из них четыре стержня получили повреждения во время аварии.

1 февраля эксперты при правительстве Японии предложили слить воду с АЭС в Тихий океан. Власти страны заверили в безопасности такого слива.

При этом 27 января стало известно, что в верхних частях трех пострадавших во время аварии энергоблоков «Фукусимы-1» обнаружены участки чрезвычайно повышенной радиоактивности.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению районов, прилегающих к станции.