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Эталонный образец SARS-CoV-2 поможет минимизировать ошибки тест-систем

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Появление эталонного образца вируса SARS-CoV-2 позволит контролировать как отдельные тест-системы на любой стадии их жизненного цикла, так и всю лабораторную диагностику, рассказал «Известиям» руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции НИЦ им. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

4 февраля Минздрав России объявил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2. Он зарегистрирован Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных.

— С появлением эталонного образца вируса SARS-CoV-2 станет возможно минимизировать вероятность получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, — подчеркнул Владимир Гущин.

По его словам, стандарт будет доступен как для частных лабораторий, так и для государственных, включая сеть лабораторий Роспотребнадзора. А также для разработчиков тест-систем ПЦР.

Сейчас производятся отдельные партии коронавирусного эталона. Если НИЦ им. Гамалеи получит целевое госзадание, то нарастит производство, заключил Владимир Гущин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Идеальный вирус: эталонный образец SARS-CoV-2 позволит улучшить тесты

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