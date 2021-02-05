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ЕЭК предложила реформу для ускорения экономики ЕАЭС до 4,5%

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В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили реформу для выхода на опережающие темпы роста экономики, следует из ее итогового доклада о макроэкономической ситуации в ЕАЭС за 2020 год (есть у «Известий»). В частности, там уверены в необходимости освободить от сборов расходы на НИОКР и доплачивать компаниям за инновации в виде налоговых премий. Кроме этого, ЕЭК предложила увеличить инвестиции на прогрессивные технологии в пять раз — с 1% до 5% ВВП.

Увеличение доли расходов на НИОКР на 1 п.п. ВВП может привести к ускорению экономического роста на 18,7%, говорится в докладе. Впрочем, по мере увеличения финансирования и модернизации экономик эффект будет ослабевать.

Приоритизация развития инноваций позволит союзу выйти на опережающие темпы развития экономики в 4,5% ежегодно. В противном случае, отставание ЕАЭС от развитых стран будет усугубляться. Согласно базовому прогнозу, ВВП союза в 2021-2023 ожидается на уровне 3,2, 3,1 и 2,5%. Экономика мира будет расти более высокими темпами: 5,1%, 3,8% и 3,8%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС

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