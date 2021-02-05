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Российские ученые заставили клетки производить ценные аминокислоты

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В Курчатовском геномном центре (НИЦ «Курчатовский институт» — ГосНИИгенетика) ведут работы по созданию микроорганизмов, которые смогут в большом количестве производить так называемые незаменимые аминокислоты. Особенность этих веществ в том, что организм человека или животного не может их синтезировать, они поступают в него только с пищей. В сельском хозяйстве это — важнейшие составляющие кормов.

Ученые используют специальные ферменты — «молекулярные ножницы», с помощью которых редактируют геномы клеток для получения нужных штаммов в различных бактериях, включая коринебактерии, бациллы и другие простейшие организмы.

Уже сегодня специалистам Курчатовского геномного центра удалось усилить в сто раз продукцию микроорганизмами лизина, треонина и валина, а в ближайшее время они планируют добиться таких же результатов и для триптофана.

Эти вещества необходимы для нормального роста и синтеза тканей тела, служат источником энергии в мышечных клетках. В природе незаменимые аминокислоты синтезируют микроорганизмы, растения и грибы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Незаменимые есть: ученые заставили клетки давать ценные аминокислоты

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