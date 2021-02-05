Франция пропустила суд над своим гражданином. В Москве рассматривали дело об участии в несогласованной акции, сообщает телеканал «Известия».

Поддержать француза пришли только его друзья. Даже иностранные журналисты не приехали на разбирательство.

Сирилу Даниелу грозили 15 суток или штраф в 20 тыс. рублей. Суд отправил француза на неделю в изолятор.

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