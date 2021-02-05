Российские военные начали санитарную обработку школ в Алеппо

Российские военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к санитарной обработке школ в сирийской провинции Алеппо для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам представитель группировки войск ВС РФ в САР командир Алан Марзоев.

«Сегодня работа в школе. Школа площадью 2100 кв. м — 36 классов. Обрабатывается все это специальным раствором для дезинфекции для того, чтоб учащиеся не болели коронавирусной инфекцией», — пояснил он.

В настоящее время в Алеппо сезон дождей, сильные ветра и низкая температура. Все это создает условия для распространения коронавируса.

«Вирус опасен для детей, я очень за них переживаю. Но и педагогический персонал каждый день находится под угрозой заразиться. Мы, конечно, соблюдаем социальную дистанцию», — пояснил журналистам директор школы, в которой уже провели дезинфекцию, Мухаммед Омар Ахмед.

Всего в российский Центр по примирению враждующих сторон поступило около 30 заявок на обработку школ в Алеппо. Также в ближайшее время военные проведут санобработку в медицинском государственном вузе Алеппо.

25 января сообщалось, что военнослужащие группировки войск ВС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии начали получать прививки против COVID-19. Российская вакцина «Спутник V» доставлена в Сирию в достаточном для всех желающих количестве.