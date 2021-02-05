Уже весной в России в рамках импортозамещения появится национальные стандарты телекоммуникационного оборудования Open Radio Access Network (OpenRAN). Их выпустит Центр компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернету вещей в Сколтехе. Стандарты ускорят разработку отечественных решений для сетей 5G, рассказали «Известиям» в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Там добавили, что Россия первой в мире примет открытую архитектуру OpenRAN как базу для национального стандарта. Отечественные стандарты OpenRAN создаются на базе спецификаций, разработанных международным альянсом O-RAN (входят крупные мировые телеком-операторы). Российские стандарты будут гармонизированы с решениями, созданными в парадигме OpenRAN. При этом отечественный документ уточнит и дополнит те области, которые сейчас недостаточно прописаны, например, в части информационной безопасности.

Они ускорят разработку отечественных решений для сетей 5G, говорит руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев. За счет обеспечения совместимости оборудования разных изготовителей снизится стоимость сетевых решений для сотовых операторов, указывает он.

Опрошенные «Известиями» операторы поддерживают инициативу, и ожидают изменения расклада сил на российском рынке производителей телеком-оборудования. Однако на данный момент компании не видят решений, способных полноценно заменить используемое оборудование ведущих иностранных телеком-вендоров.

Впрочем коммерческого запуска OpenRAN эксперты ожидают не ранее чем через три-пять лет из-за опасений, связанных с информационной безопасностью и совместимостью имеющихся решений. Пока вся инфраструктура операторов построена на импортном оборудовании, и переход на открытые стандарты сопряжен с рисками нестабильной работы сетей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

День открытых сетей: в России готовятся принять нацстандарты OpenRAN