Захарова заявила о вмешательстве США в дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны во главе с США вмешиваются в дела России, сообщает телеканал «Известия».

По ее словам, западный официоз просто отказывается видеть то, что происходит у них в странах, и намеренно уводит от этого внимание мировой общественности. Однако Западу придется решать собственные проблемы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.