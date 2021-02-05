Военнослужащий спас пожилую женщину в Приморском крае

В Уссурийске военнослужащий помог потерявшейся пенсионерке вернуться к родным, сообщается на сайте Минобороны в четверг, 4 февраля.

В дежурную часть обратилась местная жительница с просьбой помочь в поиске ее 80-летней матери, которая вечером ушла из дома без и не вернулась. Она предупредила, что пенсионерка страдает дезориентацией, однако не взяла с собой ни телефон, ни документы.

«Обнаружить пропавшую женщину в кратчайшие сроки удалось благодаря отзывчивости рядового Максима Глазова. Увидев женщину в беспомощном состоянии, военнослужащий предпринял все меры к установлению ее места жительства, после чего связался с полицией и передал её родственникам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Глазов служит по контракту в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и является водителем отделения радиационной химической и биологической защиты.

Глазову было вручено благодарственное письмо от начальника ОМВД России по г. Уссурийску, а командование соединения поощрило его 10 сутками к основному отпуску.

В октябре московские следователи помогли 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны вернуть 1,4 млн рублей, которые мужчина вложил в инвестиционную компанию.