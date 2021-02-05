Ребенок сорвался с моста в Калининграде

Ребенок сорвался с моста и получил ушибы на Верхнем озере в Калининграде.

Полуторагодовалая девочка гуляла с матерью, но упала с моста и ударилась головой об лед, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в региональных экстренных службах четверг, 4 февраля.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу с ушибом лба и подозрением на сотрясение головного мозга.

Инцидент произошел около 11:00 (12:00 мск) 3 февраля.

Ранее в четверг сообщалось, что в Рязани 12-летняя девочка выпала из окна 16-го этажа и выжила, но получила множественные травмы.