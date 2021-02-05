В США зоозащитники создали петицию с требованием расследовать гибель кота

Зоозащитники создали петицию с требованием к полиции Нью-Йорка расследовать гибель кота, которого растерзали собаки, а также арестовать их хозяев.

Как сообщает газета New York Post в четверг, 4 февраля, черно-белый кот по кличке Такседо был растерзан двумя питбультерьерами в Бруклине еще в январе. Свидетели происшествия сообщили, что молодая пара натравила своих собак на кота. Когда животное попыталось спрятаться на дереве, люди сбили его палкой.

Организация Animal Victory, которая борется с жесткостью в отношении животных, составила петицию с требованием расследовать инцидент и принять меры против хозяев собак, которая собрала более 16,9 тыс. подписей. Издание отмечает, что ее подписали жители почти всех американских штатов и еще более 80 стран.

«Пожалуйста, подпишите петицию сегодня, чтобы власти поняли, что это дело о жестокости в отношении животных необходимо полностью расследовать и привлечь (молодую) пару к ответственности», — сказано в петиции.

В четверг представитель полиции заявил, что ведется расследования, однако не предоставил более подробные сведение, отмечает газета.

4 февраля сообщалось, что пользователи Сети обвинили украинского блогера Елену Иваницкую в жестоком обращении с животным, после того, как та выложила фото своего кота с настоящей татуировкой на груди.