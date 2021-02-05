«Тоттенхэм» уступил «Челси» в матче АПЛ

Футболисты «Тоттенхэма» на домашнем стадионе проиграли «Челси» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла 4 февраля в Лондоне и завершилась победой гостей с минимальным счетом 0:1, уточняет «Спорт-Экспресс».

Единственный гол встречи забил полузащитник Жоржиньо, успешно реализовав пенальти на 24-й минуте.

«Тоттенхэм» проиграл третий подряд матч в чемпионате Англии и опустился на восьмое место турнирной таблицы с 33 очками. «Челси» набрал 36 очков и расположился на шестой строчке.

29 января футбольный клуб «Тоттенхэм» дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.