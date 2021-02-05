Сельские дороги отремонтируют в Орловской области

В следующем году в Орловском районе Орловской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 9 км дорог.

Работы будут проведены в деревне Некрасовка, в поселке Стрелецкий, в деревне Истомино, в поселке Знаменка, передает InfoOrel.ru. Также планируется обновить участок автомобильной дороги Орел — Ефремов — д. Ступишино — д. Кривая Лука. Всего в рамках национального проекта отремонтируют 9,5 км магистралей, на эти цели Орловскому району выделено 83,5 млн рублей.

Напомним, у жителей Орловской области появилась возможность контролировать ремонт дорог через интернет. Нацпроект БКАД запустил приложение в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, каждый регион получил доступ к информации о ходе дорожного ремонта. Орловская область оказалась в числе участников этого проекта.