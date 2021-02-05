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Байден призвал военных Мьянмы отказаться от власти

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Президент США Джо Байден в ходе выступления в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля, призвал военных Мьянмы оставить власть и освободить задержанных чиновников и активистов.

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«Военные Мьянмы должны оставить захваченную власть, освободить активистов, адвокатов и чиновников, которых они поместили под стражу, снять ограничения на средства телекоммуникаций и воздержаться от насилия», — сказал он в ходе выступления, транслировавшегося в Twitter Госдепартамента.

По словам Байдена, он уже обсудил ситуацию в Мьянме с союзниками США, а также с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом. Все они сошлись во мнении, что захват власти и попытка пересмотреть результаты выборов, которые прошли в стране в соответствии с законом, недопустимы.

«Мы будем работать с партнерами, чтобы поддержать демократию и верховенство закона и ввести меры против ответственных», — подчеркнул он.

Ранее Байден уже призывал международное сообщество оказать давление на военных, захвативших власть в Мьянме. По словам главы Соединенных Штатов, они «свергли и подорвали демократию».

Глава Белого дома напомнил, что США отменили санкции в отношении Мьянмы в связи с прогрессом в переходе государства к демократии, однако потеря этого прогресса вынудит Соединенные Штаты пересмотреть данное решение и принять соответствующие меры.

1 февраля военные в Мьянме задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

В итоге военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

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